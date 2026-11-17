CERNY İÇİN 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali bulunan bir diğer isim ise Vaclav Cerny. Vincenzo Italiano ve teknik ekibinin beklentilerini tam olarak karşılayamadığı belirtilen Çek futbolcu için cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilecek.





Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.





Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Cerny, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.