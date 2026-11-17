Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta ayrılık operasyonu başladı. Siyah-beyazlılarda dört futbolcunun ayrılığına Vincenzo Italiano'dan onay çıktı.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, yeni transferlere yer açmak amacıyla takımdaki bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.
Ara transfer döneminde en az iki yabancı oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, yabancı kontenjanında yer açılması için mevcut kadroda değişime gidilecek. Skorer'in haberine göre siyah-beyazlılarda ayrılık listesinde dört futbolcu bulunuyor.
RASHICA GÖZDEN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ta ayrılık kararı alınan isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Kosovalı futbolcunun performansından beklenen verimin alınamaması nedeniyle gözden çıkarıldığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının planlandığı belirtildi.
NDIDI VE DJALO DA LİSTEDE
Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. İki futbolcuyla da yolların ayrılması seçenekler arasında bulunuyor. Yönetimin, gelecek teklifleri değerlendirerek kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
CERNY İÇİN 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali bulunan bir diğer isim ise Vaclav Cerny. Vincenzo Italiano ve teknik ekibinin beklentilerini tam olarak karşılayamadığı belirtilen Çek futbolcu için cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilecek.
Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Cerny, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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