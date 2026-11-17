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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayırdı ve yeni çalıştırıcısı olarak Erkan Sözeri'yi göreve getirdi. Sözeri yönetimindeki ilk maçında takım, yarın evinde Sebat Spor'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Atatürk Stadı'nda

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maçı Onur Can Dolğun yönetecek.

DHA

Aliağa FK 4'üncü sırada

Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aliağa FK, zirve yarışında geriye düştü. Haftaya 23 puanla 4'üncü sırada giren ekibin rakibi Sebat Spor ise 15 puan topladı ve 9'uncu sırada yer aldı.

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