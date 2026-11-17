Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun yaptığı açıklamalar gündem oldu. Oğlunun milli takımda yeterince saygı görmediğini savunan Aveiro'nun sözlerine Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan yanıt geldi.
Dolores Aveiro, Danimarka'nın Portekiz'i mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Oğlunun kandırıldığını öne süren Aveiro, karşılaşmanın sonucundan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Cristiano Ronaldo için düzenlenmesi gereken veda törenine de değinen anne Aveiro, böyle bir organizasyonun futbolcunun arkasından değil, hayattayken ve kendisi oradayken yapılması gerektiğini dile getirdi.
Oğluna değer veren kulübün Sporting olduğunu vurgulayan Aveiro, Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya yeterince saygı gösterilmediğini savundu.
Dolores Aveiro'nun açıklamalarının ardından Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
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