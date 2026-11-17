Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo SK, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı SK Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Maç naklen yayınlanacak
TVF Voleybol TV ve Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı Erdal Akıncı, Orhan Sakın hakem ikilisi yönetecek.
Kazanan takım, dörtlü finale adını yazdıracak.
Ligde rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Aras Kargo, kupada zafere ulaşan taraf olmayı hedefliyor.
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