Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu

Çin Milli Takımı'nda forma giyen ve bu sezon Göztepe'ye transfer olan smaçör Zhuang 1.5 ayda kenti benimsedi. Açıklamalarda bulunan Yushan Zuhang, İzmir'deki sakin yaşamı çok sevdiğini söyledi.

"En çok şaşırdığım şey İzmir'deki insanların voleybola olan tutkusu oldu" diyen ünlü voleybolcu, "Bizim maçlarımızdan da gördüğümüz gibi insanlar Güney Asya'da olduğu gibi voleybolu günlük rutini haline getirmiş, en çok buna şaşırdım. Ülkem Çin'deki insanlara İzmir'in denizle çevrili bir şehir olduğunu söyledim. Buranın havası çok güzel, yemekleri lezzetli. İzmir'in insanları güler yüzlü. Çin'deki insanların fırsatları olduğunda İzmir'e gelip bu sahil havasını tatmaları için davet edebilirim. Buraya özgü olan yemekleri tatmayı çok seviyorum. İzmir'de kendimle vakit geçirmeyi seviyorum. Göztepeli taraftarlarla her maçta birlikte olmaktan mutlu oluyorum. Takımla da birliktelik çok konforlu" dedi. Yushan Zuhang, Türkçe olarak da, "İzmir çok güzel. İzmir'i seviyorum" diye konuştu.