Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışıldı
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kulübün açıklamasına göre koordinasyon ve çabukluk çalışırken minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki idman, dar alanda pas organizasyonları ve soğuma koşusuyla sona erdi.
Antrenmana, tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Pedro Pereira da katıldı.
21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak maçta Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.