Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacakları Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Galibiyetlerin devamı için mücadele

Antrenman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerle konuşan Pala, ligde geride kalan 11 haftada 14 puan topladıklarını hatırlatarak "Bence çoğu maçta oyuna hükmeden, oyunu domine eden bir oyunumuz var. Sadece istediğimiz puanı alamadık ama son hafta aldığımız galibiyetle milli araya mutlu girdik, çalışmalarımızı iyi yaptık." dedi.

Galibiyetlerin devamı için mücadele edeceklerini anlatan Pala, "İstatistiklerde de zaten gözle görülür bir üstünlüğümüz var. Sahada oyun anlamında gerçekten hiçbir rakibimize karşı ezilmedik. Çok iyi oyun oynadık, sadece sonuçları alamadık. Üçüncü bölgede biraz sıkıntılar yaşadık ama son maçta aldığımız galibiyetle birlikte inşallah çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

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Fikret Delal Anadolu Ajansı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Fikret Delal Anadolu Ajansı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Amed karşılaşması zorlu geçecek

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının zorlu geçeceğini vurgulayan Pala, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Rakibimiz iç sahada bütün maçlarını kazanmış. Bizim de deplasman galibiyetlerimiz var, deplasmanda çok iyiyiz. Son maçı kazanarak bu araya moralli girdik. Zaten takımımızın oyun anlamında bir eksiği yok, sadece sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyorduk. Zorlu bir maç olacak ama biz oraya 3 puan almaya gideceğiz. İyi hazırlandık. Oradan 3 puan alacağımızı düşünüyorum."

Fikret Delal Anadolu Ajansı Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda, Emrecan Bulut da yer aldı.

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