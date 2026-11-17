Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşları siparişlerini teslim almadıkları iddiasıyla arayıp cezai işlem tehdidiyle para talep eden şebekenin faaliyetleri ve çağrı merkezi olarak kullandıkları işyeri tespit edildi.

Çağrı merkezi üzerinden kod isimler kullanarak kişisel verilerini ele geçirdikleri vatandaşları arayan şebeke üyelerinin, internetten sipariş edilen çeşitli ürünlerin teslim alınmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağını ve bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini öne sürerek para talep ettikleri belirlendi. Bu yöntemle büyük vurgun yaptıkları saptanan şebekenin , illegal faaliyetlerini yürüttükleri çağrı merkezinin Sultangazi ilçesinde bulunduğu ortaya çıktı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Sultangazi’deki çağrı merkezi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Kağıthane’de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel verilerin sorgulandığı panelleri kullandıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir balistik yelek, 1 tabanca ve bu silaha takılı şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

Reklam Reklam

Gündem

Fatih’te uyuşturucu operasyonu: Evde 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

Gündem

Hakkari Şemdinli hudut hattında 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gündem

İstanbul'da 5 olayın bağlantısı ortaya çıkarıldı: 19 adrese eş zamanlı baskın