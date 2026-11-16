Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şemdinli/Hakkari hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 28 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlık, açıklamasını sanal medya hesabından yaptı.
Hudut kartalları uyuşturucu ele geçirdi
Açıklamada, Hudut Kartallarının Şemdinli/Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 28 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.
Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu jandarmaya teslim edildi
Açıklamanın son bölümünde ise "Ele geçirilen uyuşturucu, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
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