64 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 371 şüpheliye işlem yapıldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın yurda kaçak ürün sokulması ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. 5-12 Kasım 2026 tarihleri arasında aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 64 ilde toplam 260 ayrı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'dan Zonguldak'a kadar yurdun dört bir yanında bir hafta boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda 371 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

32 MİLYONDAN FAZLA MAKARON VE 64 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ

Polis ekiplerinin yasa dışı imalathanelere ve depolara düzenlediği baskınlarda ele geçirilen kaçak ve sahte ürünlerin miktarı dikkat çekti:Tütün ve tütün mamulleri: 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara, 31 bin 228 kilogram tütün ve 19 bin 864 puro.Alkollü içki ve akaryakıt: 64 bin 857 litre sahte/kaçak alkollü içki ve 1.970 litre kaçak akaryakıt.İlaç, elektronik ve tarihi eser: 24 bin 254 adet kaçak ilaç, 330 cep telefonu, 77 bin 505 elektronik ve muhtelif emtia ile 850 adet tarihi eser ve sikke.

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OPERASYON DÜZENLENEN 64 İLİN TAM LİSTESİ

12 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı baskınların yapıldığı 64 il ise şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.

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