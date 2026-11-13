64 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 371 şüpheliye işlem yapıldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi

13/11/2026, Cuma15:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

4 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili enerji şirketlerine seslendi13 Kasım 2026 15:16 CumaSON DAKİKA
Pegasus dev kampanyayı duyurdu: ✈ İşte indirimli yurt dışı rotaları13 Kasım 2026 14:45 CumaSON DAKİKA
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranları13 Kasım 2026 14:30 CumaSON DAKİKA
Sürücüler dikkat: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek13 Kasım 2026 14:15 CumaSON DAKİKA
Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'13 Kasım 2026 14:00 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranlarıBakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife

64 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 371 şüpheliye işlem yapıldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi

14:55, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:57, 13/11/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 64 ilde düzenlenen 260 eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 14 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 64 bin litreden fazla alkollü içki, 32 milyonu aşkın makaron ve 850 tarihi eser ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın yurda kaçak ürün sokulması ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. 5-12 Kasım 2026 tarihleri arasında aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 64 ilde toplam 260 ayrı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'dan Zonguldak'a kadar yurdun dört bir yanında bir hafta boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda 371 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

32 MİLYONDAN FAZLA MAKARON VE 64 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ

Polis ekiplerinin yasa dışı imalathanelere ve depolara düzenlediği baskınlarda ele geçirilen kaçak ve sahte ürünlerin miktarı dikkat çekti:Tütün ve tütün mamulleri: 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara, 31 bin 228 kilogram tütün ve 19 bin 864 puro.Alkollü içki ve akaryakıt: 64 bin 857 litre sahte/kaçak alkollü içki ve 1.970 litre kaçak akaryakıt.İlaç, elektronik ve tarihi eser: 24 bin 254 adet kaçak ilaç, 330 cep telefonu, 77 bin 505 elektronik ve muhtelif emtia ile 850 adet tarihi eser ve sikke.

OPERASYON DÜZENLENEN 64 İLİN TAM LİSTESİ

12 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı baskınların yapıldığı 64 il ise şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.

Gündem
İstanbul merkezli 42 ilde dev operasyon: Özel bilgileri deşifre eden örgüt çökertildi

Başlıklar :içişleri bakanlığıkaçakçılıkla mücadeleoperasyon
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

64 ilde dev kaçakçılık operasyonu: 371 şüpheliye işlem yapıldı, milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi
Kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet