Zehir tacirlerine 76 ilde eş zamanlı darbe: 2 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son iki hafta içinde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
"76 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;
-2 ton 19 kg 652 gram uyuşturucu madde ile
-5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
-2 bin 152 şüpheli yakalandı.
-1.204'ü tutuklandı.
-364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 76 ilde;
-2 bin 820 ekip,
-4 bin 785 personel,
-14 hava aracı ve
-39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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