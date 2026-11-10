Zehir tacirlerine 76 ilde eş zamanlı darbe: 2 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Akın Gürlek'ten 'fon vurgunu' açıklaması: Kimsenin makamı unvanı hukuk üzerinde konum sağlamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır. Aynı tarih itibarıyla; yaklaşık 31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir." dedi. "Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz." diyen Bakan Gürlek; "Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır."