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Zonguldak Valiliğinin X hesabına siber müdahale: Vatandaşlara kritik uyarı

21:41, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
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Zonguldak Valiliği, X hesabının siber saldırıya uğralamasının ardından, gelişmelerin diğer resmi iletişim kanallarından duyurulacağını bildirdi.

Zonguldak Valiliği, resmi X hesabına siber müdahalede bulunulduğunu duyurarak vatandaşları uyardı. Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatılırken, güvenlik sorunu giderilene kadar hesaptan yapılacak paylaşım, açıklama ve mesajların kurumu temsil etmeyeceği belirtildi. Valilik, özellikle maddi menfaat sağlamaya yönelik taleplere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Zonguldak Valiliği, resmi X (Twitter) hesabına siber müdahalede bulunulduğunu duyurdu. Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatılırken, vatandaşlardan hesap üzerinden yapılacak paylaşımlara ve taleplere itibar etmemeleri istendi.

"İlgili birimler çalışmalara başladı"

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Valiliğin resmi X hesabına yönelik siber müdahale tespit edildiği belirtildi. Yaşanan olayın dijital güvenlik kaynaklı olduğu, hesabın yeniden güvenli hale getirilmesi ve yaşanabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışma başlatıldığı açıklandı.

Maddi menfaate yönelik taleplere dikkat çekildi

Valilik, güvenlik sorunu giderilinceye kadar hesaptan yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum ve mesajların kurumu temsil etmeyeceği uyarısında bulundu. Özellikle maddi menfaat sağlamaya yönelik taleplere ve yönlendirmelere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, hesabın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin Valiliğin diğer resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.


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Başlıklar :ZonguldakValilikSiber Saldırı
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Zonguldak Valiliğinin X hesabına siber müdahale: Vatandaşlara kritik uyarı
Zonguldak Valiliği, X hesabının siber saldırıya uğralamasının ardından, gelişmelerin diğer resmi iletişim kanallarından duyurulacağını bildirdi.
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