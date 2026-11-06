Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor

06/11/2026, Cuma23:13
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün06 Kasım 2026 23:02 CumaSON DAKİKA
TIKLA İZLE: Oyuncu Erdem Şanlı, ev hayalini Albayrak Finans ile gerçeğe dönüştürdü06 Kasım 2026 21:49 CumaSON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi06 Kasım 2026 21:37 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacak06 Kasım 2026 20:13 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz06 Kasım 2026 19:44 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görünİçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruzFenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten dava

Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor

22:35, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor

Çelik kasa zorunluluğu, silah ruhsatı alacak kişiler için yeni bir yükümlülük olarak planlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlemeyle evlerdeki ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmasının hedeflendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100’de katıldığı canlı yayında, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi için düzenleme hazırlandığını duyurdu. Hazırlık, evlerde bulunan ruhsatlı silahların güvenli biçimde muhafaza edilmesini ve çocukların bu silahlara erişiminin önlenmesini amaçlıyor.

Silah ruhsatı alacaklara çelik kasa şartı

Çiftçi, bireysel silahların saklanmasına yönelik planlanan yükümlülüğü şu sözlerle anlattı:

Silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz. Silahı olanlar, silahlarını bir kasada muhafaza etsin.”

Açıklamaya göre düzenlemeyle, silah ruhsatı verilecek kişilerin çelik kasa bulundurması ve ruhsatlı silahlarını bu kasalarda saklaması sağlanacak.

Çocukların silahlara erişiminin önlenmesi hedefleniyor

Evdeki ruhsatlı silahların çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde tutulması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, Almanya’daki uygulamayı örnek gösterdi. Çiftçi, “
Almanya’da öyle mesela. Eğer silahınız varsa ve ruhsatlıysa onu çocuğun erişemeyeceği bir kasada muhafaza etmeniz gerekiyor.
” dedi.

Okul saldırılarına da değinen Çiftçi, ateşli silahları çocukların ulaşabileceği şekilde muhafaza eden kişilere, başka bir suç oluşmadığı takdirde üç yıla yakın hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

Düzenleme hazırlık aşamasında

Çiftçi’nin açıklaması, çelik kasa yükümlülüğünün henüz hazırlık aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, mevcut ruhsat sahiplerini kapsayıp kapsamayacağı ve kasalarda aranacak teknik şartlara ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Başlıklar :silah ruhsatıçelik kasaruhsatlı silahlarİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet