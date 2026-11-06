Bakan Çiftçi duyurdu: Ruhsatlı silahlar için yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100’de katıldığı canlı yayında, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi için düzenleme hazırlandığını duyurdu. Hazırlık, evlerde bulunan ruhsatlı silahların güvenli biçimde muhafaza edilmesini ve çocukların bu silahlara erişiminin önlenmesini amaçlıyor.
Silah ruhsatı alacaklara çelik kasa şartı
Çiftçi, bireysel silahların saklanmasına yönelik planlanan yükümlülüğü şu sözlerle anlattı:
Açıklamaya göre düzenlemeyle, silah ruhsatı verilecek kişilerin çelik kasa bulundurması ve ruhsatlı silahlarını bu kasalarda saklaması sağlanacak.
Çocukların silahlara erişiminin önlenmesi hedefleniyor
Okul saldırılarına da değinen Çiftçi, ateşli silahları çocukların ulaşabileceği şekilde muhafaza eden kişilere, başka bir suç oluşmadığı takdirde üç yıla yakın hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.
Düzenleme hazırlık aşamasında
Çiftçi’nin açıklaması, çelik kasa yükümlülüğünün henüz hazırlık aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, mevcut ruhsat sahiplerini kapsayıp kapsamayacağı ve kasalarda aranacak teknik şartlara ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
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