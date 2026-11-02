Mersin'de 'mumya ceset' cinayetinde kan donduran itiraf: Buzdolabına sığmayınca...
Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda beton dökülmüş dondurucu içerisinde cesedi bulunan Bahaddin Sefer cinayetine dair 19 yıllık gizlilik perdesi aralandı. Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, korkunç cinayetin tüm detaylarını ortaya koydu.
Olay, 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Müstakil bir evin avlusunda etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla sıvanmış yapının içindeki dondurucuda kilime sarılı erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti.
Başında kırık ve boynunda kesici alet yarası bulunan dosya, uzun yıllar faili meçhul kalmıştı.
DEMİR ÇUBUKLA VURUP BOĞAZINI KESTİLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik talimatlarının ardından yeniden açılan dosyada şüphelilerin itirafları kan dondurdu.
Bahaddin Sefer'in evinde birlikte alkol aldığı Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. tarafından saldırıya uğradığı, başına demir çubukla vurulduktan sonra boğazının kesildiği belirlendi.
Şüphelilerin, cesedin buzdolabına sığmaması üzerine bacaklarını kestikleri ortaya çıktı.
DONDURUCUYU AVLUYA GÖMÜP SEDİR GİBİ GÖSTERMİŞLER
Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıyıp etrafını tuğla ve betonla örerek üzerine oturulabilecek bir sedir görünümü verdiği tespit edildi.
Sökülen buzdolabı kapağının ise ticari taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldığı belirlendi.
Şüphelilerin maktule ait altın, para ve ruhsatsız silahı paylaştıkları, mahalle sakinlerine ise Sefer'in İzmir'e gittiğini söyledikleri öğrenildi.
"GEBERTTİK GİTTİ" İTİRAFI
Şüphelilerin ifadelerinde cinayet gerekçesi olarak yıllar öncesine dayanan cinsel saldırı ve taciz iddialarını öne sürdükleri belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.