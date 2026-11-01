Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığındaki Daltonlar üyesi dört şüpheli yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Daltonlar suç örgütü üyesi dört şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları temin ettikleri belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Operasyonlarda uzun namlulu piyade tüfeği, tabancalar ve mühimmat ele geçirildi.
İstanbul’da, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Saldırı için farklı illerden İstanbul’a geldikleri tespit edilen 4 şüpheli ile silah temin ettikleri kişi yakalandı.
Adana’dan İstanbul’a gelen İbrahim Çiftçi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör’ün talimatıyla Cem Gölbaşı’na yönelik eylem gerçekleştirmek üzere Adana’dan İstanbul’a gelen İbrahim Çiftçi, 31 Ekim'de Beyoğlu’nda yakalandı.
Üzerinde tabanca ve uzatılmış şarjör ele geçirildi
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi.
Soruşturmanın devamında İbrahim Çiftçi’nin, Gaziantep’ten İstanbul’a eylem amacıyla gelen 3 kişiyle birlikte Esenyurt’taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da yakalandı.
Silahları temin eden kişi de yakalandı
Şüphelilerin saldırıda kullanmayı planladıkları silahları Çınar Aksoy’dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 1 Kasım'da operasyon düzenlendi. Aksoy da yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi.
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin ilk ifadelerinden hareketle Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında olduklarının, ancak uygun koşulların oluşmaması nedeniyle saldırıdan vazgeçtiklerinin değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturmanın, suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması ve yurt içi ile yurt dışındaki bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.