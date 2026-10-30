Üsküdar'da Hasidik Yahudiler ile motorcu arasında dikkat çeken diyalog
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir motorcu, otomobilde bulunan Hasidik Yahudileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Motorcu, "Free Palestine" diye seslenerek Netanyahu ve İsrail'e yönelik tepkisini dile getirirken araçtaki kişiler defalarca "Allahu ekber" diyerek tekbir getirdi. Görüntülerde, motorcunun sözlerinin ardından tekbir getirmeyi sürdüren grubun otomobille bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Motorcudan İsrail'e tepki: Hasidik Yahudiler tekbir getirdi
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir motorcunun seyir halindeki otomobilde bulunan Hasidik Yahudilere seslendiği anlar yer aldı. Motorcu, araçtakilere "Free Palestine" diyerek Filistin'e destek mesajı verdi. Bunun üzerine otomobilde bulunan kişiler defalarca "Allahu ekber" diyerek tekbir getirdi. Motorcu ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'e tepki gösterdi.
Tekbir getirerek bölgeden uzaklaştılar
Motorcunun sözlerinin ardından araçta bulunan Hasidik Yahudiler tekbir getirmeyi sürdürdü. Görüntülerin devamında otomobilin hareket ederek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti.