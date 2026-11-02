Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Batı bölgelerde ise yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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