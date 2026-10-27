Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede İzmir'in ulaşım sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’in ulaşım ihtiyaçları konusunda ortak yürütülebilecek projeleri gözden geçirdiklerini ifade etti. Bakanlık bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içerisinde İzmir’e gönderileceğini söyleyen Uraloğlu, "Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Görev ve sorumluluk noktasında nasıl iş birliği yaparız, onu kabaca konuşmuş olduk" açıklamasında bulundu. İZBAN’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak projesi olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada" dedi.

'2'NCİ ÇEVRE YOLUNU KONUŞTUK'

İzmir’de planlanan büyük ulaşım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "2'nci çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik, finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. İzmir’in ulaşım ihtiyaçlarının çözümünde büyük projelerin yanı sıra küçük ölçekli müdahalelere de önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda İzmir’in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin 2’nci Çevre Yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte" dedi. Uraloğlu, İzmir’de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatiflerin de gündeme geldiğini açıkladı. Uraloğlu, Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesine ilişkin, "Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak’tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasında bulundu. Denizcilik alanında İzmir’in ihtiyaçlarının değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz" dedi.

'ORTAKLIKTAN MEMNUNUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise Bakan Uraloğlu'nun İzmir’in ulaşım sorunlarına gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Kara yolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların ele alındığını ifade eden Tugay, bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. İZBAN’daki iş birliğine değinen Tugay, "Biz İZBAN’da bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz ve bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İZBAN’la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız" dedi. Tugay, şehir içi trafik sıkışıklığını azaltacak müdahaleler, raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni marinalar ve mevcut iskelelerin yenilenmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

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