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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan iki büyük indirim müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan iki büyük indirim müjdesi

08:36, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 08:53, 23/10/2026, Cuma
AA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan iki büyük indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer almıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay' AK Parti'ye geçiş sürecini esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda şu sözlerle anlattı: "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." İzmir'de uygulanacak 2 büyük indirim tarifesiyle ilgili de müjde veren Tugay, parti değiştirmesindeki en büyük sebebin hizmet olduğunu ifade etti.

Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Tugay, esnafın önemine değinerek, işbirliği süreçlerinde en fazla öncelik verilmesi gereken kesimlerin başında esnafın geldiğini söyledi.

Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

Durup dururken bu noktaya gelmediğini belirten Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

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"Herkes siyasi tercihinde özgürdür"

İzmir'le ilgili kurduğu yüzlerce hayalin şimdi binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, görüşmelerinde Erdoğan'ın İzmir'e ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tugay, "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir diyalog fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımı gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Su tarifesinde indirim yapılacak

Su fiyatlarında indirim için çalışma yaptıklarını belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak." ifadelerini kullandı.

Toplu taşımaya zam yok indirim var

İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini, bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, binlerce esnafın üretimin her aşamasında yer aldığını ve sorunların çözümü için desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından oda başkanları, yaşadıkları sorunları Tugay'a iletti.


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Başlıklar :Cemil Tugayİzmir Büyükşehir Belediyesiizmir
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