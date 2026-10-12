İzmir'den sonra ikinci 'büyük' sürpriz: Bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı yönündeki gelişmelerin ardından siyasette yeni bir geçiş iddiası gündeme geldi. Bir büyükşehir belediyesinin daha kasım ayı sonuna kadar AK Parti'ye geçebileceği iddia edildi. İşte tüm detaylar...
Siyaset kulislerinde yeni bir parti değişikliği iddiası konuşuluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından başka bir büyükşehir belediyesinin de AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın, Cumhurbaşkanı'nın partiye katılımlar konusunda kapıyı açık tuttuğunu belirterek sırada bir büyükşehir bulunduğunu söylemesi, tartışmaları beraberinde getirdi.
Yalçın'ın açıklamasının ardından gözler, hangi belediyenin ve belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılabileceğine çevrildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili için dikkat çeken iddia
Gazeteci Sinan Burhan' a göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir her an AK Parti'ye geçebilir.
Burhan, söz konusu bilgiyi farklı kaynaklarla yaptığı görüşmeler sonucunda edindiğini belirtti. Yalnızca AK Partili isimlerle değil, CHP'li ve diğer siyasi çevrelerden kaynaklarla da görüştüğünü aktaran gazeteci, Antalya'daki yerel medya temsilcileri ve siyasetçilerle de temas kurduğunu ifade etti.
Kasım ayı sonuna kadar geçiş olabilir
Büşra Özdemir'in olası parti değişikliği için tarih de veren Burhan, geçişin en geç kasım ayı sonuna kadar gerçekleşebileceğinin konuşulduğunu ileri sürdü.
Söz konusu iddia henüz resmî bir açıklamayla doğrulanmış değil. Önümüzdeki süreçte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den veya ilgili siyasi partilerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.