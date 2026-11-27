Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Halid El-Enany'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany ile gerçekleştirdiği kabulde, Türkiye ile UNESCO arasındaki mevcut ilişkiler, kurumsal iş birliği alanları ve ortak çalışmalar ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.