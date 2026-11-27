Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gürcü mevkidaşına Beşiktaş telefonu

Dışişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın İsrail takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçı izlemek üzere Batum'da bulunan ve Gürcü polisi tarafından hedef alınan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı, Gürcistanlı mevkidaşı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü. Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkililerinin stadyumda bulunduğu belirtilirken vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerin yürütüldüğü bildirildi.