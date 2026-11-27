Irak’ın çok kimlikli ve stratejik açıdan önemli şehirlerinden Kerkük’te, bir asır sonra başlayan Türkmen yönetimi yeni bir döneme girdi. 102 yıl sonra Kerkük Valiliği’ne seçilen ilk Türkmen Muhammed Seman Ağa’nın Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığına getirilmesinin ardından, 14 Kasım 2026’da göreve gelen ikinci Türkmen Vali Kahtan Vehbi Hasan Ali Vindavi, Yeni Şafak’a konuştu. Vindavi, Türkmenlerin Irak siyasetindeki geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

TÜRKMENLERE ÖZ GÜVEN AŞILADI

Kerkük’te üst üste iki Türkmen’in valilik görevine seçilmesini tarihi bir kazanım olarak nitelendiren Vindavi, bu başarının yalnızca siyasi temsil düzeyinde kalmayacağını vurguladı. Vindavi, “Bu gelişme sadece siyasi temsiliyetimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bizlere sahada ve masada çok önemli avantaj sağlayacak. En önemlisi, milletimize büyük bir moral ve öz güven aşıladı. Türkmen toplumunun geleceğe dair umutlarını en üst seviyeye çıkarttı” dedi.

HEDEF BAĞDAT’TA DAHA GÜÇLÜ TEMSİL

Vindavi, Kerkük Valiliği’nin yalnızca yerel yönetimde elde edilmiş bir kazanım olarak görülmediğini, bu başarının Irak merkezi yönetimindeki siyasi temsile de katkı sağlayacağını ifade etti. Türkmenlerin bakanlıklar ve üst düzey devlet görevlerinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğine işaret eden Vindavi, “Kerkük’teki bu güçlü duruş ve başarı, Bağdat’taki merkezi yönetimde de elimizi güçlendirecek. Bakanlıklar ve üst düzey devlet kademelerinde Türkmenlerin daha etkin ve hak ettiği ölçüde temsil edilmesinin önünü açacak” diye konuştu.

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İSTİHDAM VE EKONOMİDE ATILIM

Türkmenlerin yanı sıra Arap, Kürt ve Hristiyan nüfusun da yaşadığı Kerkük’te yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceğini belirten Vindavi, hiçbir topluluğun dışlanmayacağını, yönetimde adalet ve hakkaniyetin gözetileceğini ifade etti. Vindavi’nin öncelikli gündeminde altyapı sorunlarının çözülmesi, ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi ve istihdamın artırılması bulunuyor. “İstihdama yönelik yeni alanlar oluşturulacak, ticari hayat canlandırılacak” diyen Vindavi, kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatacaklarını da kaydetti.

OSMANLI MİRASI AYAĞA KALDIRILACAK

Kerkük’ün tarihi kimliğinin korunması da yeni yönetimin öncelikleri arasında. Kerkük Kalesi başta olmak üzere tarihi çarşılar, camiler ve Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonuna özel önem vereceklerini dile getiren Vindavi, “Kerkük Kalesi, tarihi çarşılarımız, camilerimiz ve ecdat yadigârı tüm eserlerimiz, bizim kimliğimiz ve tapu senetlerimizdir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞECEK

Şehircilik, altyapı ve restorasyon alanlarında Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini anlatan Vindavi, “Kültürel mirasımızın ihyası ve Türk yatırımcıların Kerkük’e kazandırılması noktasında ortak projeler geliştirerek iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağız” şeklinde konuştu. Vindavi, “Ana vatan Türkiye’nin her zaman yanımızda olması, bizlere güç ve destek vermesi, milletimiz için en büyük güvencelerden biri” sözleriyle de Türkiye’ye teşekkür etti.