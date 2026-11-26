Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katılırken, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın tahliyesine hükmetti.
Sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2027'ye erteledi.
Ne olmuştu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.
İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor.
2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.
İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.
Sanıklar hakkında ceza talepleri
İddianamede, Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor.
İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.
Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Kabadayı'nın örgüt elebaşı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, tutuklu sanık Berkant Acil hakkında "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar, diğer 51 sanık hakkında ise 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.
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