İsrailli rakibini bir saniyede eleyen milli sporcu Beytullah Macit o günü anlattı: O an Gazze’yi düşündüm
Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibinin elini sıkmayı reddeden ve müsabakayı yalnızca 1 saniyede kazanan millî sporcu Beytullah Macit, o gün yaşadıklarını anlattı. Gazze'deki Filistinlileri düşünerek karşılaşmaya çıktığını belirten 18 yaşındaki sporcu, "Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye karşı, o bayrağa karşı bir tavrım vardı." dedi. Macit, sergilediği tutumun arkasında olduğunu vurguladı.
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