25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın ve LGBTİ+ gruplarının Taksim'de toplanma çağrıları üzerine İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması gerekçesiyle ilçe genelinde yasaklama kararı aldı.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI

Kaymakamlık tarafından 24 Kasım akşamı yapılan açıklamada, 25 Kasım saat 00.01'den itibaren 24 saat boyunca ilçe sınırlarındaki açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Karar kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

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TAKSİM METRO İSTASYONU VE FÜNİKÜLER HATTI KAPATILDI

İstanbul Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Valilik kararı doğrultusunda 25 Kasım saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

M2 hattındaki trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edeceği belirtildi. Şişhane Metro İstasyonu'nun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi yönündeki giriş ve çıkışları da yolcu kullanımına kapatıldı. İstasyonun diğer giriş ve çıkışlarının ise kullanılabileceği duyuruldu.