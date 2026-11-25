İstanbul'un Şişli ilçesinde bir oto serviste yaşandığı iddia edilen dolandırıcılık olayı, araç içi kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı. 9 Kasım'da aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servise giden 26 yaşındaki F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin lira ücret alındı.

LASTİK SAHTEKARLIĞINI ARAÇ İÇİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

Bir süre sonra aracındaki ses kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen sürücü, servis çalışanlarının ücretini aldığı işlemleri yapmadıklarını fark etti. Kayıtlarda çalışanların aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuşmalarını da tespit eden F.Ü., emniyete giderek şikâyetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şikayetin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'nün (20) olayla bağlantılı olduğu belirlendi.

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Polis ekipleri, 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan, 25 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Araç içi kamerasının kayıtlarıyla ortaya çıkarılan dolandırıcılık iddiasına ilişkin adli süreç devam ediyor.

Michelin Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yetkili servis noktasına ilişkin başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular, ilgili servis noktasındaki uygulamaların Michelin'in etik kuralları, hizmet standartları ve müşteri memnuniyetine ilişkin beklentileri ile uyumlu olmadığını ortaya koymuştur. Michelin olarak güven, dürüstlük ve hizmet kalitesini taviz verilemez değerler olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ilgili servis noktasıyla olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı alınmıştır."

Araç sahibinin görüntüleri markaya iletmesine rağmen haftalarca yanıt alamadığı yönündeki eleştirilerine de değinilen açıklamada, müşteriden ve kamuoyundan özür dilendi. Süreç yönetimindeki eksikliklerin kabul edildiği duyuruda şunlar kaydedildi:

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"Ayrıca, müşterimizin geri bildirimine zamanında yanıt verilememiş olması nedeniyle oluşan tepkileri de tamamen anlıyor ve bu durumun yarattığı güven kaybını son derece ciddiye alıyoruz. Yaşanan olay ve süreç yönetimindeki eksiklikler nedeniyle müşterimizden ve tüm paydaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Yaptığımız değerlendirme kapsamında yalnızca ilgili servis noktasındaki uygulamalar değil, kendi iç süreçlerimiz de kapsamlı şekilde gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltici faaliyetler başlatılmıştır.

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