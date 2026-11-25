İstanbul'un Şişli ilçesinde bir oto serviste yaşandığı iddia edilen dolandırıcılık olayı, araç içi kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı. 9 Kasım'da aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servise giden 26 yaşındaki F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin lira ücret alındı.
LASTİK SAHTEKARLIĞINI ARAÇ İÇİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI
Bir süre sonra aracındaki ses kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen sürücü, servis çalışanlarının ücretini aldığı işlemleri yapmadıklarını fark etti. Kayıtlarda çalışanların aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuşmalarını da tespit eden F.Ü., emniyete giderek şikâyetçi oldu.
3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
Şikayetin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'nün (20) olayla bağlantılı olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan, 25 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Araç içi kamerasının kayıtlarıyla ortaya çıkarılan dolandırıcılık iddiasına ilişkin adli süreç devam ediyor.
Michelin Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yetkili servis noktasına ilişkin başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Araç sahibinin görüntüleri markaya iletmesine rağmen haftalarca yanıt alamadığı yönündeki eleştirilerine de değinilen açıklamada, müşteriden ve kamuoyundan özür dilendi. Süreç yönetimindeki eksikliklerin kabul edildiği duyuruda şunlar kaydedildi:
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