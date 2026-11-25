İSTANBUL'DA ÜÇ BAŞSAVCILIĞA ATAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
DÖRT BAŞSAVCI YARGITAY'A
YEDİ İLDE DAHA BAŞSAVCI DEĞİŞTİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Eray Akkavak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akyıldız, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına Günşafak Karartı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına Burak Özcoşar, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Aslan Barlık, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Ömer Uysal getirildi.
DOKUZ İLÇEYE YENİ BAŞSAVCI
SEKİZ BAŞSAVCININ GÖREVİ DEĞİŞTİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Gaziantep BAM Cumhuriyet Savcılığına atandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ve Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Mola Alanya'ya, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez Van'a, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Can Akıllı Denizli'ye, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol Ünlüer Muğla'ya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ise Adana'ya Cumhuriyet savcısı olarak atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Ömer Karakaya ile birlikte Yargıtay dışındaki görevlere atanan başsavcıların sayısı sekiz oldu.
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