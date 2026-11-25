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HSK Birinci Dairesinin 25 Kasım tarihli mazeret kararnamesiyle başsavcılık ları ilgilendiren 34 görev değişikliği yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Yeldan'ın yerine Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker getirildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına ise İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin Topsakal atandı.

İSTANBUL'DA ÜÇ BAŞSAVCILIĞA ATAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

DÖRT BAŞSAVCI YARGITAY'A

Ankara BAM Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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YEDİ İLDE DAHA BAŞSAVCI DEĞİŞTİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Eray Akkavak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akyıldız, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına Günşafak Karartı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına Burak Özcoşar, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Aslan Barlık, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Ömer Uysal getirildi.

DOKUZ İLÇEYE YENİ BAŞSAVCI

Kararname yle Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına Burak Yılmaz, Menderes'e Yunus Çiftçi, Seydikemer'e Aslıhan Ocaktan, Tire'ye Murat Kaya, İslahiye'ye Bilal Kaygusuz, Nazilli'ye Nurullah Şahin, Erciş'e Alican Sevimli, Erdemli'ye Muhammed Ali Yılmaz, Reyhanlı'ya Batuhan Kartal atandı.

SEKİZ BAŞSAVCININ GÖREVİ DEĞİŞTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Gaziantep BAM Cumhuriyet Savcılığına atandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ve Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Mola Alanya'ya, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez Van'a, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Can Akıllı Denizli'ye, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol Ünlüer Muğla'ya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ise Adana'ya Cumhuriyet savcısı olarak atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Ömer Karakaya ile birlikte Yargıtay dışındaki görevlere atanan başsavcıların sayısı sekiz oldu.

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