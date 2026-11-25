‘ARPA’ ve 'Yaramazlar’a dev operasyon: Milyarlarca liralık trafik tespit edildi! 245 gözaltı var

Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun başsavcılıklarınca yürütülen beş ayrı soruşturma kapsamında 'Arpa' ve 'Yaramazlar' isimli suç örgütlerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında adli işlem yapılan 332 kişiden 245'i gözaltına alındı. Soruşturmalarda tespit edilen toplam işlem hacmi yaklaşık 27,1 milyar lira oldu.