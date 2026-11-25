Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, HSK Genel Kurulu toplantısı sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer’in Yargıtay üyeliklerine seçildiğini bildirdi.
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