Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya için iddianame: Beş yıl üç aya kadar hapis istendi
Gazeteciler Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki isim için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Küçük’ün İBB soruşturmasına ilişkin açıklamaları, iki isim arasındaki para hareketleri ve gizli tanık beyanları da yer aldı.
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