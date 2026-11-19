İNTERNET GÖRÜŞMELERİ, SİLİNEN MESAJLAR VE DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ

Avukatların sunduğu suç duyurusu ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen ek beyan dilekçesinde dijital ve iletişim verilerine odaklanıldı:





Olay saatindeki internet trafiği: 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının incelenmesi; WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi istendi.





Silinen mesajlar: Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki 29 Kasım 2025 tarihli "İşte onları silmen lazım sadece orayı" mesajının öncesi ve sonrasının incelenerek olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının araştırılması talep edildi.





Üçüncü kişi ve baz kayıtları: Olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının, evde kullanılan telefonlardan yapılan görüşmelerin, cihaz ve uygulama hesaplarının belirlenmesi; olay saatlerine göre daraltılmış baz kayıtları ile konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması istendi.