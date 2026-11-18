Dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bildirdi.
NSosyal hesabından açıklama yapan Duran, FETÖ'nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Çalışmalar başsavcılıkla iş birliği içinde yürütüldü
Erişim engeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında getirildi. Hesapların kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Duran, "Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır." dedi.
Son üç ayda ulaşılan rakamın, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürütülen mücadelenin somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
Mücadele hukuk çerçevesinde sürecek
Duran, "Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Hakikati çarpıtarak milletin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliği tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarla eş güdüm içinde, hukuk çerçevesinde mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.
Duran, "Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz" dedi.
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