Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, küresel diplomasi trafiğinin yanı sıra dev dijital altyapı performansıyla da tarihe geçti. Konferansın dijital omurgasını uçtan uca entegre çözümlerle şekillendiren Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında ulaşılan verilerle küresel ölçekteki operasyonel gücünü gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de (Blue Zone), aynı anda internete bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaştı. Açıklanan bu rakam, bugüne kadar düzenlenen tüm COP buluşmalarında kaydedilen en yüksek eş zamanlı bağlı cihaz seviyesi olarak kayıtlara geçti.

380 TERABAYT VERİ TRAFİĞİ AKSAMA YAŞANMADAN TAŞINDI

Zirve alanını yüksek hızda ve kesintisiz biçimde tüm dünyaya bağlayan Türk Telekom’un ilk haftalık iletişim verileri, dev organizasyondaki yoğun dijital trafiği ortaya koydu. Konferansın ilk 7 gününde 250 TB sabit altyapı ve 130 TB mobil şebeke kullanımı olmak üzere toplamda 380 TB’ı aşan veri trafiği herhangi bir aksama yaşanmadan taşındı.

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1.3 MİLYON METRE FİBER HAT DEVREYE ALINDI

Zirve alanında kurulan dev iletişim altyapısı kapsamında katılımcıların yüksek hızlı internet erişimi, çevrim içi görüşmeleri ve veri aktarımları için 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu devreye alındı. Türk Telekom, fiber ve mobil ağların yanı sıra veri merkezi kapasitesi, ağ yönetimi ve siber güvenlik operasyonlarıyla da zirvenin dijital iletişimini kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor.