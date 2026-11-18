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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde Microsoft sistemleri, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankalarda yaşanan teknik aksaklıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna ya da siber saldırılardan kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Filipinler'de basın toplantısı düzenleyen Rubio, son haftada farklı kurumlarda ortaya çıkan teknik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio'ya göre her olayın nedeni farklı

Hükümetin elindeki bilgileri şeffaf şekilde paylaşmak istediklerini ifade eden Rubio, ABD halkının peş peşe gelen aksaklık haberleri nedeniyle endişe duyduğunun farkında olduklarını söyledi.

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Rubio, sistemlerde yaşanan teknik sorunlar hakkında "Bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıtımız, göstergemiz veya böyle düşünmek için herhangi bir nedenimiz yok." diye konuştu.

Rubio, bu olayların siber suçluların, bilgisayar korsanlarının, başka bir ülkenin veya herhangi bir kötü niyetli aktörün işi olduğuna ilişkin de kanıt bulunmadığını aktardı, her olayın kendine özgü nedenleri olduğunu söyledi.

Teknolojinin günlük yaşamın giderek daha fazla alanına entegre edilmesinin yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bakan Rubio, siber güvenlik risklerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı açısından ele alınması gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti.

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Fidye yazılımları ve çevrim içi hırsızlık gibi siber suçların dünya genelinde yaygınlaştığını belirten Rubio, gelişmiş ekonomilerin tamamının bu tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

"ABD'ye yönelik saldırı tehdidi yok"

Rubio, CNN'in İran'ın ABD'de "kirli bombayla" saldırı planladığına dair istihbarat raporu haberi hakkında ise Washington'a yönelik yakın bir saldırı tehdidinin bulunduğunu düşünmediğini söyledi.

ABD istihbarat servislerine güvendiğini, ülkesine ve halkına zarar vermek isteyen aktörlerin bulunduğunu bildiklerini söyleyen Rubio, haberde kaynak gösterilen istihbarat yetkililerinin güvenilirliğini ve bilgileri sızdıran kişileri eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hala açık olduğunu belirten Bakan Rubio, ABD'nin anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderleriyle doğrudan temas kurmasının taviz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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