ABD Başkanı Donald Trump, Manila'daki öğle yemeğinde Filipinler ile ilişkilerin her zamankinden güçlü olduğunu söyledi.

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Filipinler ile ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ittifakı daha da geliştireceklerini vurguladı.

Trump'ın açıklamaları, Filipinler'in başkenti Manila'da Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile birlikte katıldığı öğle yemeğinde geldi.

İttifak daha güçlü hale getirildi

İki ülkenin uzun yıllardır yakın işbirliği içinde olduğunu ifade eden Trump, ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin özgürlük ve barış gibi ortak değerlere dayandığını dile getirdi.

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Trump, "ABD ile Filipinler arasındaki ittifakı, özellikle de vardığımız anlaşmayla, her zamankinden daha güçlü hale getirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum." dedi.

İki ülke arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının 75'inci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Trump, bu kapsamda kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayan ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Ticaret anlaşması tamamlandı

Anlaşmanın her iki ülke için adil olduğunu savunan Trump, Filipinler ile "bugüne kadarki en büyük" ticaret anlaşmasını tamamladıklarını da belirtti.

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Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ise ikili ilişkilere Trump'ın ziyaretiyle yeni bir ivme kazandırıldığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, güvenlik ve refaha katkı sağlayacağını söyledi.

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