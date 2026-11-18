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Çin'de ABD ve Çin liderleriyle yapacağı üçlü görüşmeden önemli faydalar beklediğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dile getirdi.

Putin'in konuştuğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, Çin'in Şıncın şehrinde düzenlendi.

Ağırlığın Asya-Pasifik'e kayması

Küresel ekonomideki ağırlığın Asya-Pasifik bölgesine kaydığını söyleyen Putin, bölgenin dünya ekonomisinin merkezi ve en önemli sanayi ve teknoloji üssü haline geldiğini vurguladı.

Gelişmekte olan Asya ülkelerinin küresel ekonomide giderek daha fazla söz sahibi olduğunu ifade eden Putin, APEC ülkelerinin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 60'ından fazlasını ve dünya mal ticaretinin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

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Putin'e göre yaptırımlar gelişimi tamamen durduramıyor

Putin'e göre bazı ülkeler ekonomik büyüme kaydeden rakiplerini engellemeye çalışıyor, ancak yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve ihracat kısıtlamaları artık ülkelerin ekonomik gelişimini tamamen durduramıyor.

Putin, Rusya'nın da kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlatarak şöyle devam etti: "Son üç yılda Rusya'nın GSYH'si yüzde 10'dan fazla arttı ve büyümeye devam ediyor."

Dolar ve avronun Rusya'nın ihracatındaki payının 2021'de yüzde 85 seviyesindeyken bugün yüzde 9'a gerilediğini anlatan Putin, ülkesinin uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlayan alternatif finansal mekanizmalar geliştirdiğini kaydetti.

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Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinin ekonomik sonuçlarına değinen Putin, Avrupa'nın "sanayi potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü" kaybettiğini söyledi.

Dış ticarette Asya-Pasifik'in payı yüzde 53

Putin, bölgenin Rusya'nın toplam dış ticaretindeki payının 2014'te yüzde 25'in üzerindeyken bugün yüzde 53'e ulaştığını bildirdi ve Rusya'nın Asya-Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin güçlendiğini anlattı.

Putin, bölge ülkeleriyle ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini, bu doğrultuda Trans Sibirya ve Baykal-Amur demir yollarının modernizasyonuna, Pasifik limanlarının kapasitesinin artırılmasına ve Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Putin, bu alanlardaki teknolojilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirirken Rusya'nın dijital teknolojiler, yapay zeka ve finansal hizmetlerde de önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

Putin, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik bölgelerinde yatırımları destekleyecek yeni bir teşvik sisteminin yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu bölgelerde insansız hava araçları, endüstriyel robotlar ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için özel düzenlemeler uygulanacak.

Putin, Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını genişlettiğini, Endonezya ile anlaşmanın gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini, Hindistan ile müzakerelerin ise sürdüğünü söyledi.

Üçlü görüşmeden önemli fayda beklentisi

Küresel ekonomideki parçalanma ve artan askeri ve siyasi riskler karşısında ülkelerin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini söyleyen Putin, uluslararası ekonomik ilişkilerde işbirliğinin önemine işaret etti.

Putin, APEC'in ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için önemli fırsatlar sunduğunu aktararak, "Bu nedenle APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki üçlü görüşmenin de önemli faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Uluslararası anlaşmazlıkların karşılıklı çıkarların gözetilmesi ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini de Putin söyledi.

Putin, Rusya'nın 2035'te APEC dönem başkanlığını üstlenmek için başvuruda bulunduğunu, bu başvurunun diğer üyeler tarafından desteklenmesini beklediklerini söyledi.

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