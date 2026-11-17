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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri, ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.

İthalat ve ihracatta beklentiler aşıldı

Verilere göre ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Eylülde de yüzde 1,1 artan endeksin, piyasa beklentilerine göre bu dönemde yüzde 0,7 artması yönünde bir tahmin vardı.

Ekimde ihracat fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 1,1 arttı.

Eylülde yüzde 2,4 yükselen ihracat fiyat endeksinin ekimde yüzde 0,3 artması yönünde piyasa beklentileri bulunuyordu.

Ekim ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerinde yıllık değişim oranları ise açıklanmadı.

Federal hükümetin Ekim 2025'te ödeneklerin sona ermesi nedeniyle kapanması sonucunda verilerin toplanamadığı ve ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının bu yüzden yayımlanamadığı bildirildi.

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