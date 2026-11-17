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İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne (INSS) göre, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücü, İran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırılarının yapıldığı şubat ve mart aylarında ulaştığı en yüksek seviyenin üzerine çıktı.

Tel Aviv merkezli enstitünün yayımladığı haftalık raporda, Körfez, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Akdeniz'de konuşlu ABD askeri unsurlarına ve deniz gücüne ilişkin açık kaynaklardan derlenen veriler yer aldı.

Daha geniş füze önleme imkanı

Raporda, ABD'nin bölgedeki mevcut deniz gücünün şubat-mart aylarında İran'a yönelik ortak saldırılar sırasında konuşlandırılan askeri unsurların seviyesini aştığı belirtildi.

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Bu durumun ABD'ye "daha yüksek saldırı kapasitesi ve füze önleme konusunda daha geniş imkanlar sağladığı" ifade edildi.

ABD'nin bölgede konuşlandırdığı asker ve deniz unsurlarının toplam sayısına ilişkin kesin bir rakam ise enstitü tarafından paylaşılmadı.

Washington deniz ablukası uyguluyor

Washington yönetimi, Tahran'ı şartlarından taviz vermeye zorlamak amacıyla bir süredir İran'a deniz ablukası uyguluyor.

Kapsamlı ateşkesin sağlanması, deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulan İran fonları ile varlıklarının serbest bırakılması, İran'ın talepleri arasında yer alıyor.

Bölgede 3 ABD uçak gemisi görev yapıyor

Enstitünün paylaştığı interaktif haritaya göre bölgede, çok sayıda savaş gemisinin yanı sıra ABD'ye ait "USS George Washington", "USS George H.W. Bush" ve "USS Theodore Roosevelt" uçak gemileri de bulunuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, 9 Kasım'daki açıklamasında İran ile savaşın "askeri açıdan fiilen sona erdiğini" belirtmişti.

Trump, Tahran'a ekonomik baskı uygulamak amacıyla başlatılan ve "tarihin en büyük deniz ve kara ablukası" olarak nitelendirdiği uygulamanın sürdüğünü de duyurmuştu.

Hava gücü mart ayındaki seviyenin altında

INSS'in raporuna göre ABD'nin kara üslerinde konuşlu hava gücü, bölgede 200'den fazla havadan yakıt ikmal uçağı bulunmasına rağmen mart ayında ulaşılan seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

Rapor, İran'ın olası saldırıları karşısında bölgedeki ileri askeri üslerin savunmasız olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Uçaklar Orta Doğu'nun batısına doğru yeniden konumlandırıldı veya Avrupa'ya nakledildi. Bu durum, ileri üslerin İran saldırılarına ne kadar açık olduğunu yansıtıyor."

Hava unsurlarının deniz kuvvetlerine kıyasla daha hızlı konuşlandırılabildiğini belirten raporda şu ifadelere yer verildi: "Bununla birlikte uçaklar deniz kuvvetlerine kıyasla çok daha hızlı şekilde yeniden konuşlandırılabilir. Bu da bölgedeki hava gücü dengesinin hızla değişebileceği anlamına geliyor."

Enerji ve ticaret açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik anlaşmazlıklar yüzünden, Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanması sekteye uğramıştı.

İki ülke arasındaki askeri gerilim, temmuz ayında çatışmaları sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sürerken yeniden tırmanmıştı.

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