Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çevrim içi alışveriş platformu Temu, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasa dışı ürünlerin satışını önlemek için yeterli tedbiri almayarak dijital kuralları ihlal etmekle suçlandı.

Temu'nun yasa dışı ürünlerin satışına karşı aldığı önlemleri inceleyen soruşturmanın ön bulgularına ilişkin açıklama AB Komisyonu'ndan geldi.

Denetimler ve yaptırımlar yetersiz bulundu

Açıklamaya göre Temu'nun ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol eden denetimleri, içerik denetim sistemi ve satıcılara uyguladığı yaptırımlar yetersiz bulundu.

Reklam Reklam

Temu'nun satıcılardan ürünlerin yalnızca çok küçük bir bölümü için test raporu istediğine, istenen raporların da çoğu zaman kontrol edilmediğine işaret edildi.

Oyuncak, elektronik eşya ve kozmetik gibi yüksek riskli ürünlerin fiziksel kontrollerde öncelikli tutulmadığı, örnekleme yoluyla yapılan denetimlerin sonuçlarının da çoğu zaman takip edilmediği kaydedildi.

Denetim ilan sayısıyla aynı ölçüde artmadı

Açıklamada, platformdaki ürün ilanları artarken denetimlerin ve içerik denetimi yapan personel sayısının aynı ölçüde artırılmadığı ifade edildi.

Reklam Reklam

İçerik denetim sisteminin ürünlerin güvenliği yerine ilandaki bilgilere odaklandığı da aktarıldı.

Açıklamada, yaptırımların satıcılar yerine mağazalara uygulandığına dikkat çekildi.

Mağazası kapatılan bir satıcının diğer mağazaları üzerinden satış yapmayı sürdürebildiği belirtildi.

Küresel cironun yüzde 6'sına kadar para cezası

Açıklamada Temu'nun ön bulgulara karşı yazılı savunma sunabileceği belirtildi.

Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ihlalin nihai kararla teyit edilmesi halinde şirkete küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

Komisyon, mayıs ayında Temu'ya Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uygun risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası vermişti.

Dünya

Lübnan’ın güneyinde ateşkes ihlali iddiası: İsrail ordusundan topçu bombardımanı

Dünya

Bahreyn'de 69 kişiye hapis cezası: İran Devrim Muhafızları'ndan uyarı

Dünya

ASEAN’dan Myanmar konusunda yeni yol haritası: İlerleme odaklı yaklaşımda uzlaşı sağlandı