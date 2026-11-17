Fransız sendikaları ile sarı yelekliler, Fransa'nın Lille kentinde bir gösteri düzenledi.
Gösteri sırasında çevik kuvvet polisleri saf tutarken, göstericiler yürüyüş gerçekleştirdi.
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Fransız sendikaları ile sarı yelekliler, Fransa'nın Lille kentinde bir gösteri düzenledi.
Gösteri sırasında çevik kuvvet polisleri saf tutarken, göstericiler yürüyüş gerçekleştirdi.
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