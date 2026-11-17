Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Hells Angels motosiklet grubunun bir kolu olan "West Central" oluşumu yasaklandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada oluşumun yasaklanarak feshedildiği bildirildi. Oluşumun faaliyetlerinin yanı sıra sembollerinin kamuya açık alanda gösterilmesi ve devamı niteliğinde yeni yapılanmalarının kurulması da yasaklandı.

Suç örgütü kurma şüphesi

Açıklamaya göre "West Central" üyelerinin adam yaralama, uyuşturucu ve doping maddesi ticareti, kara para aklama, şantaj, tehdit, gasp ve cinayete teşebbüs gibi eylemlere karıştıkları ve bir suç örgütü kurdukları yönünde şüpheler bulunuyor.

Oluşumun önde gelen bir üyesi gözaltına alındı.

Oluşumun geçmişi

Açıklamada, "West Central" oluşumunun 2019'da "MG-City" grubundan ayrılan üyeler tarafından kurulduğuna işaret edildi. Oluşum, 2021'de iki yöneticisinin tutuklanıp mahkum edilmesinin ardından faaliyetlerine ara verdi. Nisan 2025'ten sonra ise yeniden kulüp binasında düzenli toplantılar yaptığı kaydedildi.

Reklam Reklam

Mönchengladbach ve Viersen'de arama

Alman basınında yer alan haberlere göre polis, Mönchengladbach ve Viersen kentlerinde oluşumun üyelerine yönelik 6 mekanda arama yaptı.