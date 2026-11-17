Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treni çarpıştı, kazada onlarca kişi yaralandı.
Radio Prague International'ın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi.
Yaralıların büyük bölümü hafif yaralı
İtfaiye yetkilileri, yaralanan onlarca yolcunun büyük bölümünün hafif yaralı olduğunu bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Demir yolu ulaşımı durduruldu
Olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu. Çek Demir Yolları İdaresi, uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini söyledi.
Kazanın nedeni inceleniyor
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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