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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'ye yönelik açıklamalarında ülkesinin günümüzde dünyanın iki büyük gücüne karşı direnebildiğini söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının aktardığına göre Abdullahi, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donanma ABD'nin deniz gücüne karşı

İran Silahlı Kuvvetleri Donanmasının ABD'nin deniz gücüne karşı etkili operasyonlar yürüttüğünü ve başarı elde ettiğini belirten Abdullahi, "ABD'yi Güney Kutbu'na kadar geri süreceğiz. ABD'liler bu girişimimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Eylemlerin devam etmesi gerektiği vurgulandı

Abdullahi, İran halkının ve ordusunun savaşa ilişkin zorlu sınavı başarıyla geçtiğini söyledi. "Düşman" pişman olana kadar eylemlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.