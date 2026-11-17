The Guardian'ın haberine göre İsrail ordusu, Filistinlileri yüz tanıma ile takip etmek için 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine yükledi.

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The Guardian gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri yüz tanıma teknolojisiyle takip etmek için milyonlarca fotoğrafı ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un bulut sistemine yüklediğini tespit etti.

Gazetenin ulaştığı belgelere ve İsrail ordusundan kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayanan habere göre, ordu Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine aktardı.

Rekognition platformu yüz tanıma için istendi

İsrail ordusuna bağlı bir birimin elinde, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere ait geniş bir fotoğraf arşivi bulunuyordu. Birim, 2024'ün başlarında Amazon'a başvurarak şirketin yapay zeka destekli görüntü analiz platformu "Rekognition"ı yüz tanıma amacıyla kullanmak istediğini bildirdi.

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Fotoğrafları, ordunun yazılım birimi bünyesinde faaliyet gösteren ve "Rolling Stone" adıyla bilinen departman, Amazon'un Tel Aviv yakınlarındaki veri merkezine yükledi.

Kontrol noktalarında görüntüler toplandı

Gazze'yi hedef alan bombardımanlar yüzünden yerinden edilen Filistinliler, kontrol noktalarından geçtikleri sırada İsrail ordusunca sistematik biçimde fotoğraflandı.

Amazon'a yüklenen 3,5 milyon fotoğrafın tamamının bu noktalarda çekilip çekilmediği kesin olarak bilinmiyor. Yüz tanıma çalışmalarına aşina bir askeri kaynak ise görüntü miktarının çok büyük olması nedeniyle Amazon'un bulut altyapısına başvurulduğunu söyledi.

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Askerler Amazon'un ofislerinde çalıştı

Haberde, 2024'ün başlarında bir grup İsrail askerinin Tel Aviv'deki AWS ofislerinde çalıştığı bilgisi de yer aldı.

Askerlerin, Gazze'de yürütülen yüz tanıma faaliyetlerini daha etkili kılmak için Amazon'un bulut altyapısından nasıl yararlanabileceklerini araştırdığı iddia edildi.