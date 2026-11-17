Washington için kirli bomba iddiası: ABD’li yetkililer İran’ı işaret etti

İsimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, istihbaratın İran'ın Washington'da Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almak için kirli bomba veya kimyasal silah kullanmaya yönelik planlar geliştirdiğine dair bilgi edindiğini öne sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis ise "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.