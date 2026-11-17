İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke hava sahasının ABD'ye ait insansız hava araçlarınca (İHA) ihlal edilmesine karşılık Bahreyn'deki ABD radar sistemini hedef aldığını bildirdi.
Üssün radar sistemi vuruldu
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzenlenen hassas operasyonla Bahreyn'de bulunan Şeyh İsa Hava Üssü'nün radar sistemi vuruldu.
Ele geçirme operasyonunun devamı
Açıklamada, İran hava sahasının ABD İHA'larınca sürekli ihlal edildiği belirtildi. Radar sisteminin İHA'larla hedef alınmasının, ABD'ye ait MQ ve RQ-170 tipi İHA'ların elektronik harp sistemleriyle ele geçirilmesi operasyonunun devamı olduğu bilgisine yer verildi.
Hava sahası ihlallerine uyarı
Devrim Muhafızları ayrıca, hava sahası ihlallerinin cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.