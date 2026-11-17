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Kamuoyu araştırma şirketi J.L. Partners'ın 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin yayımladığı rapora göre, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024 başkanlık seçimlerinde oy verenlerin yüzde 35'i sandığa gitmedi.

Rapor, seçim günü 1000 kayıtlı seçmenle ve seçim kampanyası boyunca 30 binden fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor; raporda, Trump'a 2024'te oy verenlerin yüzde 35'inin 3 Kasım'daki ara seçimlerde sandığa gitmediği tespit edildi.

Düşük katılım yenilgide belirleyici oldu

Raporda, üniversite mezunu olmayanların, kırsal bölgelerde yaşayanların ve emeklilerin seçime düşük katılımının Cumhuriyetçilerin yenilgisinde belirleyici olduğu ifade edildi.

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Gruplara göre sandığa gitmeyenler

Trump'ın 2024'teki seçmenlerinden üniversite mezunu olmayanların yüzde 46'sı 3 Kasım'daki ara seçimlerde oy kullanmadı. Aynı seçimde kırsal bölgelerde yaşayanların yüzde 39'u, 65 yaş üstündekilerin ise yüzde 44'ü sandığa gitmedi.

Demokratların oy artışı katılımdan kaynaklandı

Rapora göre Demokratların ara seçimlerde elde ettiği oy artışının yaklaşık yüzde 70'i, seçmenlerin parti değiştirmesinden değil sandığa katılım oranlarındaki değişimden kaynaklandı. Seçmenlerin en fazla önem verdiği konular ise yaşam maliyeti ve ekonomi oldu.

J.L. Partners'ın kurucu direktörü James Johnson, rapora ilişkin olarak "Tek bir seçmen taraf değiştirmemiş olsaydı dahi Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybederdi." ifadesini kullandı.