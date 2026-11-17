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ABD'de 2019'da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in otopsi raporunu inceleyen adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü öne sürdü.

BBC'ye konuşan Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in kendisine verdiği otopsi raporunu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl boyunca incelediğini söyledi.

Freeman cinayet sonucuna vardı

İncelemelerinin ardından Epstein'in ölümünün intihar değil, cinayet olduğu sonucuna vardığını belirten Freeman, boyundaki izin asılma sonucu oluşan tipik izlerle uyuşmadığını savundu. Epstein'in boynunda derin ve düzensiz izler bulunduğuna dikkat çekti.

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Freeman ayrıca Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama ve yüzünde darbe almış olabileceğine işaret eden yaralanmalar tespit ettiğini aktardı.

Epstein'in muhtemelen arkadan "ip benzeri bir cisim" ile boğulduğunu, ardından aynı cismin kullanılarak cesedinin ranzaya asıldığını ileri süren Freeman, boynundaki tırnak izlerinin de boğulma esnasında kendisini kurtarmaya çalışırken oluşmuş olabileceğini iddia etti.

Freeman, "Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." dedi.

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Otopsiyi yapan uzman farklı sonuca varmıştı

2019'da otopsiyi yapan adli tıp uzmanı ise Epstein'in yaralanmalarının intiharla uyumlu olduğu sonucuna varmıştı. Aynı uzman, cinayete işaret eden savunma yaralarının bulunmadığını da belirlemişti.

Ne olmuştu?

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtilmişti.