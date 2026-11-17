ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna'da kalıcı barış için Rusya, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barış için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Kushner, Trump'ın Ukrayna'da kalıcı barış sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Witkoff ve Uşakov ile görüşme

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'la görüştüklerini paylaşan Kushner, barış sürecinde kaydedilen ilerlemenin ve atılacak adımların görüşmede ele alındığını aktardı.

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Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya'nın ulusal güvenlik danışmanları ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcilerinin katıldığı bir görüşme de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kushner'a göre bu görüşmede, Avrupa ile Rusya arasında kesintiye uğrayan doğrudan temasların yeniden sağlanması konuşuldu. Yakın zamanda düzenlenmesi planlanan çok taraflı toplantının gündemine ilişkin hazırlıklara da başlandı.

Güvenlik garantileri, AB üyeliği ve yeniden inşa planı

Barış görüşmelerinin temel amacı, savaşı bitirmenin yanı sıra gelecekte yeni çatışmaların yaşanmasını önleyecek güvenlik düzenlemeleri oluşturmak. Kushner bunu açıkça dile getirdi.

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NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel unsurlarından biri olmaya devam edeceğini belirten Kushner, mevcut kurumlar ve anlaşmalar üzerinden güvenlik taahhütlerini, iletişimi ve gerilimi azaltma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Barış sürecinde üç temel konuya odaklandıklarını söyleyen Kushner, bunları şöyle sıraladı: Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı koruyacak güvenlik garantileri, AB üyeliğine giden yolun açılması ve ülkenin yeniden inşası ile ekonomik kalkınmasını destekleyecek kapsamlı bir plan.