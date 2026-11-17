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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke hava sahasının ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesine karşılık Bahreyn'in güneyindeki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD güçlerine ait bir radar sisteminin hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasına göre radar sistemi, sabah erken saatlerde muharip insansız hava araçlarıyla düzenlenen "hassas bir operasyonla" vuruldu.

Hava sahası ihlallerine yanıt

Açıklamada operasyonun, ABD ordusuna ait İHA'ların İran hava sahasını ihlal etmeyi sürdürmesine yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

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Bahreyn'deki üssün radar sistemine yönelik bu adım, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yürüttüğü hava savunma ve elektronik harp operasyonlarının devamı olarak tanımlandı. Söz konusu operasyonların hedefinde ABD'ye ait MQ ve RQ-170 serisi İHA'ların önlenmesi, imha edilmesi ve ele geçirilmesi yer alıyor.

ABD güçlerinin "düşmanca hareketlerine" karşı

Açıklamaya göre operasyon, ABD güçlerinin bölgedeki "düşmanca hareketlerine" karşı koyma çerçevesinde icra edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca hava sahası ihlallerinin cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.

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