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İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de çoğu din adamı 69 kişi hakkında verilen uzun süreli hapis cezalarını yazılı bir açıklamayla kınadı.

Cezaya çarptırılanlar arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım da yer alıyor. Kişiler, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanmıştı.

Kararlara "insan haklarının sistematik ve geniş çaplı ihlali" nitelemesi

Bakanlığın açıklamasında mahkumiyet kararları "insan haklarının sistematik ve geniş çaplı ihlali" şeklinde nitelendirildi. Söz konusu kişilerin, İran'la bağlantı da dahil olmak üzere "tamamen asılsız ve temelsiz" suçlamalarla mahkum edildiği ifade edildi.

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Mahkeme 64 kişiye müebbet verdi

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü (BIRD), davada 69 sanığın tamamının mahkum edildiğini, beraat eden kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Sanıkların 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. BIRD'in açıklamasına göre 56 kişi tutuklu, 13 kişi ise gıyabında yargılandı.

Sanıklara terör örgütü kurma suçlaması yöneltildi

Bahreyn Kamu Savcılığı, sanıkların İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir terör örgütü kurmaktan ve işletmekten suçlu bulunduğunu bildirdi. BIRD'e göre sanıklar, anayasal düzeni devirmek ve camiler ile yerel dini toplantılar üzerinde kontrol kurarak İran'ın "Velayet-i Fakih" ideolojisini yaymak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandı. Suçlamalar arasında terör eylemlerini teşvik etmek de bulunuyor.

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BIRD'in açıklamasında, davada işkence ve zorla alınan itirafların yanı sıra savunma haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar olduğu iddia edildi.