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Olayın nedeni, geminin ve mürettebatın durumu henüz netlik kazanmazken, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında seyreden Liberya bayraklı LPG tankeri acil durum sinyali verdi.

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılar ve deniz kazaları endişeye neden oluyor.

Kaliakra Burnu açığında acil durum sinyali

Bugün aynı bölgeye yakın bir noktada seyreden LPG tankeri de acil durum sinyali verirken, dün Bulgaristan açıklarında iki deniz insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu öne sürülen BETUL 8 adlı yük gemisi yan yatarak batmıştı.

Bulgaristan devlet yayın kuruluşu BNG'nin haberine göre, seyir halindeki Liberya bayraklı Gas Husky adlı gemi, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 60 deniz mili açığında acil durum sinyalini etkinleştirdi.

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Olay nedeniyle Bulgaristan denizcilik yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı.

Tankerin ve mürettebatının durumu hakkında bilgi edinilemezken, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen olayın nedeni de henüz belirlenemedi.

Geminin Yunanistan merkezli işletmecisinden de henüz bir açıklama alınamadı.

BETUL 8'deki 12 mürettebat kurtarılmıştı

Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisi, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşırken Bulgaristan açıklarında acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Geminin deniz İHA'ları tarafından hedef alındığını mürettebat belirtmişti.

Gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 12 mürettebatı, bölgeye sevk edilen ekipler kurtarmıştı.

Kurtarma çalışmalarının ardından, yan yatan gemi batmıştı.

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