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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde Myanmar'ın temsilini yeniden sağlamak için "ilerleme odaklı bir yaklaşım izleme" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Filipinler ulusal basınındaki habere göre Marcos Jr., ev sahipliğini ülkesinin yaptığı ve başkent Manila'da düzenlenen ASEAN 49. Liderler Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sorumluluk Myanmar yönetiminde

Blok ülkelerinin liderleriyle mutabık kaldıklarını söyleyen Marcos, bu adımların "paydaşların barışı ilerletecek somut çabalarına bağlı olacağını" belirtti.

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Marcos, süreçte kaydedilecek ilerleme konusunda "ilerlemeye dair sorumluluğun büyük ölçüde Myanmar’ın mevcut yönetiminde" olduğunu söyledi.

Marcos, "Onların da çaba gösterdiklerini görmemiz gerekiyor. Bu onların sorumluluğundadır." dedi.

Öncelik insani yardımda

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplar karşısında birlik ülkelerinin insani yardıma öncelik verdiğini dile getiren Marcos, "Anlaşılması kolay ve derhal uygulamaya konulabilecek olan şey, insani yardım alanındaki destektir." dedi.

Marcos, diyalog ortamının kolaylaştırılması ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu; Myanmar’ın siyasi geleceğinin "Myanmar liderliğinde ve Myanmar’ın kendi sahipliğinde" olması gerektiğini vurguladı.

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Güney Çin Denizi'nde nihai anlaşma yok

Zirvenin kenarında Güney Çin Denizi'ne ilişkin "Davranış Kuralları" (COC) başlıklı müzakerelerin yapıldığını belirten Marcos, görüşmelerde olumlu bir ivme yakalandığını ve temel meselelerin çoğunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Buna karşın "nihai bir anlaşmaya varılamadığını" ifade eden Marcos, geri kalan çalışmaların "tartışmalı sulardaki davranışları düzenleyen kural, ilke ve normlara" odaklanacağını, olası bir mutabakatın ise "tarafların, terimleri net bir dille ve ortak bir anlayışla tanımlamasına" bağlı olduğunu kaydetti.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ASEAN, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Malezya dahil 11 ülkeyi bir araya getiriyor; hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

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